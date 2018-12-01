На Ямале проводится опытная эксплуатация "Системы-112"

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"Узел обработки вызовов экстренных оперативных служб (УОВЭОС) для обеспечения "Системы-112" введен в эксплуатацию в Салехарде, сообщает ПАО "Ростелеком".

Узел предназначен для приема и обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

Теперь в любой точке Ямало-Ненецкого автономного округа с абонентского номера любого оператора связи при возникновении экстренной необходимости предоставлена возможность выйти на Единую дежурно-диспетчерскую службу, которая перенаправляет звонок на пожарную часть, дежурную часть МВД, скорую помощь и т.д.

Осуществление звонков возможно при отрицательном балансе на абонентском счете и даже при отсутствии идентификационного модуля подвижной радиотелефонной связи (сим-карты) в абонентском устройстве.