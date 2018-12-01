В Тюмени наградили лучших производителей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Людьми, на которых держится экономика Тюменской области, назвал участников торжественной церемонии награждения лучших производителей области заместитель департамента потребительского рынка и туризма региона Александр Сидоров. Чествование состоялось в областном правительстве.

"Тюменская область - один из лидеров экономики России, здесь широко внедряются новые информационные технологии, открываются новые производства, развивается сфера гостеприимства, о чем свидетельствуют рейтинги, - сказал он. - Результаты конкурсов показывают, что в нашем регионе производятся конкурентоспособные товары и услуги, реализуются крупные проекты, осваиваются новые высококачественные виды продукции".

В 2018 году тюменские производители отметились на региональном и всероссийском уровне. 51 предприятие, в том числе три - из Югры, участвовало в конкурсе программы "100 лучших товаров России" с собственной продовольственной и промышленной продукцией, товарами производственно-технического назначения, изделиями народных и художественных промыслов и услугами.

По итогам конкурса лауреатами-победителями конкурса стали 27 наименований продукции и услуг 24 предприятий региона, 36 организаций признаны дипломантами. Награды получили лучшие работники.

"Награда свидетельствует о качестве продукта, для нашего коллектива это большой успех, - сказал руководитель проектного офиса ООО "Сибур-Тобольск" Сергей Степанов. - Полипропилен - продукт востребованный, в следующем году компания запускает дополнительно большие мощности, мы значительно увеличим производство полимерной продукции".

За успехи в импортозамещении "Сибур-Тобольск" получил главный приз всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" в номинации "Продукция производственно-технического назначения". Особо отмечены и товары "Мясокомбината Ялуторовский" - в номинации "Продовольственные товары" предприятие наградили призом "Вкус качества". Оба производителя получили дипломы "Золотая сотня".

"Мы участвуем в конкурсе в двенадцатый раз, и не остаемся без наград, - подчеркнула генеральный директор мясокомбината Галина Гройсман. - Постоянно работаем над качеством продукции, увеличиваем присутствие в торговых сетях. В планах будущих лет - расширение линейки товаров, выпуск качественной продукции для детского питания, а также продолжение работы по реализации кормов для животных".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Стимулом к развитию и поддержкой для производителей служит региональный конкурс "Лучшие товары и услуги Тюменской области". В 2018 году он проходил в 17-й раз.

98 предприятий подали заявки для участия, продукция и услуги 71 из них признаны лауреатами – победителями. Конкурс охватил все сферы экономики, в число лучших попали как товары крупных производителей, так и индивидуальных предпринимателей.

"У меня очень маленький бизнес, больше для души - я рукодельница, занимаюсь объемной художественной вышивкой. В этом году набралась смелости, показала свои работы и прошла конкурсный отбор. Я часто выставляю работы на выставках, а теперь рядом с ними будет красоваться диплом. Это уже другой уровень, - сказала индивидуальный предприниматель Лариса Негурица. - А в следующем году презентую на конкурсе свою школу художественной вышивки - принесу работы своих учениц и снова хочу победить".

Активное участие в региональном конкурсе организаций сферы услуг, а также молодых предпринимателей, которые составляют достойную конкуренцию опытным коллегам, подчеркнул руководитель регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Владимир Вагин. Он поздравил призеров с получением наград и выразил уверенность в том, что совместная работа в рамках конкурса позволит консолидировать успешный опыт производителей и повысить конкурентоспособность тюменских товаров.

Татьяна Ковалева