Акция "Здоровое сердце" проходит в поликлинике №14

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Сердце не зря сравнивают с двигателем организма человека. Сердцу, как механизму, присуща высокая надежность, однако и оно может быть подвержено различным заболеваниям. Самым опасным из них является ишемическая болезнь.

Многие люди не обращают внимание на признаки ишемической болезни сердца, усталость, одышка, после физической активности, боли и покалывания в области сердца.. Это повод для скорейшего принятия мер и обращения к врачу.

Самое коварное осложнение ИБС – это внезапная коронарная смерть или остановка сердца. Очень часто внезапная смерть случается с больными у которых симптомы либо вообще отсутствуют.

Другой путь развития ишемической болезни сердца – это инфаркт миокарда, нарушение кровоснабжения участка сердца.

Инфаркт и ИБС могут привести и еще к одному осложнению, а именно – к хронической сердечной недостаточности - это нарушение функции по перекачке крови. Что приводит к заболеваниям других органов и нарушениям их работы.

Именно поэтому у нас проводится Акция "Здоровое сердце". Она направлена на раннее ИБС и предотвращение ее осложнений. Приходите в поликлинику №14.

Главный врач ММАУ "Городская поликлиника №14" Костоломова Ольга Аркадьевна. ул. Широтная, 23а,тел. 39-20-00 Заведующая отделение профилактики Русакова Марина Александровна Отделение медицинской профилактики, ММАУ "Городская поликлиника №14", ул. Широтная д.23а, каб №2 тел.32-48-64.