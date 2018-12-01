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В аэропорту Екатеринбурга экстренно сел самолет из Таиланда

Происшествия, 13:37 19 декабря 2018

svx.aero

Проверка по факту аварийной посадки пассажирского самолета в аэропорту "Кольцово" проводится в Екатеринбурге, сообщает уральское следственное управление на транспорте.

18 декабря 2018 года в "Кольцово" совершил аварийную посадку пассажирский самолет, выполнявший рейс по маршруту Пхукет – Екатеринбург. На борту воздушного судна находилось 335 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме, жертв, пострадавших и разрушений нет.

В ходе проверки установят обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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# авиапроисшествие , аэропорт Кольцово , Екатеринбург

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