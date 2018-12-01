Тоболяк перевозил в багажнике машины краснокнижных осетров
| Фото: МО МВД России "Тобольский"
Мужчину, перевозившего краснокнижную рыбу, задержали в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.
Сотрудники ДПС остановили грязный автомобиль для проверки документов. Из салона автомобиля исходил резкий запах рыбы. В ходе досмотра багажника обнаружено пять сибирских осетров. Ущерб водным биологическим ресурсам составил 800 тыс. рублей.
Задержанный пояснил, что приобрел осетров у неизвестного мужчины за 10 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.