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Тоболяк перевозил в багажнике машины краснокнижных осетров

Происшествия, 18:24 19 декабря 2018

МО МВД России "Тобольский" | Фото: МО МВД России "Тобольский"

Мужчину, перевозившего краснокнижную рыбу, задержали в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники ДПС остановили грязный автомобиль для проверки документов. Из салона автомобиля исходил резкий запах рыбы. В ходе досмотра багажника обнаружено пять сибирских осетров. Ущерб водным биологическим ресурсам составил 800 тыс. рублей.

Задержанный пояснил, что приобрел осетров у неизвестного мужчины за 10 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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# сибирский осетр , Тобольск

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