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Ямальские автозимники закроют на период сильных морозов

Общество, 12:42 20 декабря 2018

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Автозимники округа закроются на период сильных морозов с 21 по 23 декабря. На территории арктического региона вводится режим "Повышенная готовность", сообщает правительство ЯНАО.

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в эти даты опустится ниже минус 40 градусов. В связи с этим проезд по зимнику "Уренгой – Красноселькуп" в эти даты запрещается, а комиссия по вводу в эксплуатацию зимника "Салехард – Надым" переносится на 24 декабря.

Также будут приняты дополнительные меры по недопущению выезда на зимние автодороги в объезд КПП. Для этой работы привлекаются экипажи ГИБДД.

Отметим, что в таких условиях движение по зимнику крайне небезопасно: в случае ЧП или поломки автомобиля в сильный мороз, люди, находящиеся в транспортном средстве, могут погибнуть от переохлаждения в короткий срок.

Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону ГКУ "Дорожная дирекция ЯНАО" (34922) 7-17-04.

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# зимники , морозы , Ямал

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