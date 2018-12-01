Тобольские баскетболисты одержали победу над ставропольским "Динамо"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" одержал победу в первом матче против "Динамо" в рамках первенства России в суперлиге 2. Игра в Ставрополе завершилась со счетом - 89:80.

Начало матча осталось за хозяевами, баскетболисты "Динамо" выиграли первую четверть со счетом 28:17. К большому перерыву тоболякам удалось сравнять счет - 37:37, а под занавес матча вырвать итоговую победу.

Самым результативным в составе тоболяков стал Денис Маган, набравший 24 очка. На счету Дмитрия Ежова 13 очков и 11 подборов. Практически без замен поединок отыграл Никита Клюндиков, он провел на площадке более 38 минут.

"Нефтехимик" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. 21 декабря, команды проведут повторный поединок. Он станет для тоболяков последним в этом году. Следубюшие поединки команда проведет в Тобольске.

12 и 13 января 2019 г. "Нефтехимик" примет московский коллектив "Руна-баскет".

Евгений Новоселов