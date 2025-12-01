  • 13 декабря 202513.12.2025суббота
"Кофейный салон" торжественно открыли в краеведческом музее Ялуторовска

Общество, 19:10 12 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Кофейный салон" торжественно открыли в рамках фестиваля "Декабристские вечера" в краеведческом музее в Ялуторовске 12 декабря. Пространство посвящено декабристам и их пребыванию в городе, культурно-гастрономическим пристрастиям.

На открытии горожан и почетных гостей угощали кофе. Настроение задавал камерный оркестр, созданный при детской школе искусств. Музыканты исполнили произведения Антонио Вивальди.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заведующая музейным комплексом в Ялуторовске Ирина Петелина, салон будет объединять три темы: кофе, музыка и декабристы. Эта экспозиция будет открыта на протяжении нескольких лет, пока после реставрации не откроют музей "Дом М.И. Муравьева-Апостола".

"Кофейный салон" будет работать с утра до вечера, посетить его сможет любой желающий. Выпить кофе пока можно только на наших мероприятиях, но мы работаем над тем, чтобы организовать и его продажу. В этом пространстве запланировано проведение театрализованных экскурсий "Хозяйкой дом стоит", обычная экскурсия "Декабристы в Ялуторовске". Поступают заявки на участие в новогоднем мероприятии "Рождественские встречи". Познакомим гостей с традициями празднования Рождества в XIX веке. Декабристы как люди верующие, конечно, отмечали этот праздник", – добавила Ирина Петелина.

﻿

Глава Ялуторовска Вячеслав Смелик убежден, что “Кофейный салон” будет востребованным проектом среди горожан и гостей. Он отметил активную работу Тюменского музейно-просветительском объединения: интересные выставки открываются постоянно. Глава города напомнил, что в 2025 году в музее “Торговые ряды” открылась еще одна замечательная выставка – “Уездная читальня”, погружающая в атмосферу XIX века.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

