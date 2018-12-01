Уровень загазованности воздуха на предприятиях Тюменской области проверят быстрее

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Новый генератор поверочных газовых смесей введен в эксплуатацию ЦСМ Росстандарта в Тюменской области, сообщает Росстандарт.

Прибор отечественного производства позволяет быстро и качественно проверять приборы для контроля загазованности воздуха на предприятиях Тюменской области.

Для измерения уровня загазованности воздуха специалисты Тюменского ЦСМ отбирают пробы в зоне дыхания с помощью газоанализаторов, требующих регулярной поверки. До этого изготовление поверочных газовых смесей занимало около суток. Новый генератор позволяет готовить смеси всего за несколько десятков минут.

Длительное нахождение в помещении, где превышены допустимые значения концентрации газов, может привести к профессиональным заболеваниям или острым отравлениям. В группу повышенного риска входят работники промышленных предприятий, в том числе нефтегазовой отрасли.