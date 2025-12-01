  • 11 декабря 202511.12.2025четверг
Новый сайт превращает тюменские квартиры в новогодние театры

Общество, 18:18 11 декабря 2025

Сергей Елесин | Фото: Сергей Елесин

Тюменцев зовут создавать праздничное настроение в кругу семьи и друзей с помощью домашних театральных постановок. Пять сюжетов для разной аудитории со сценариями, советами режиссеров, идеями костюмов, декора и грима, музыкального сопровождения появились на сайте-пространстве "Новогодничайте с домашним театром".

Специально для проекта драматурги переосмыслили известные сюжеты сказок. Для самых маленьких созданы новогодние версии "Теремка" и "Репки" – "Новогодняя ёлка" режиссера Ивана Пачина и "Мешок с подарками" драматурга Лины Ли. Для детей постарше – "Путешествие Конька-Горбунка" в авторском сокращении Ивана Пачина и музыкальная сказка "По щучьему велению" от Полины Коротыч. Для взрослых компаний от 18 лет – остросюжетная версия "Зайкиной избушки" Полины Пушкаевой. Проект домашнего театра, объединяющего семьи в выходные, реализует ВТБ. Для каждой пьесы собрали подробные рекомендации – от распределения ролей и репетиционного процесса до идей праздничного оформления пространства и даже угощений для зрителей.

"Театр напоминает мне детскую игру. И ещё это место для фантазии. В театре, чтобы стать царем, не обязательно надевать мантию и иметь на голове корону. Декорации из плохо вырезанного картона, на котором детской рукой что-то нарисовано, костюмы из подручных средств – это и есть чудо театра, потому что не декорации и костюмы являются главными в нем, а люди", – отметил Иван Пачин, театральный режиссер и автор двух пьес проекта.

