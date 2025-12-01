  • 11 декабря 202511.12.2025четверг
  • USD77,8998
    EUR91,3806
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер южный

Глава Тюмени поручил обеспечить бесперебойную работу коммунальных служб в праздники

Общество, 18:23 11 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сформировать четкий и понятный план действий городских служб по подготовке к новогодним праздникам, а также организовать их работу в выходные и праздничные дни поручил глава Тюмени Максим Афанасьев. На селекторном совещании, которое прошло в администрации города, глава города акцентировал внимание подрядных организаций на необходимости формирования плана уборки города.

"Необходимо учесть повышенную активность горожан. Помимо текущей работы по уборке улично-дорожной сети, акцент должен быть сделан на тщательной уборке тротуаров и парковок, расположенных возле мест массового пребывания людей. В периоды устойчивых температур важно организовать работы по мойке и очистке дорожных ограждений, остановок общественного транспорта и заборов строительных площадок", - сообщил Максим Афанасьев в своем Telegram-канале по итогам совещания.

Важно также грамотно составить график вывоза твердых коммунальных отходов, принимая во внимание изменения в распорядке праздничных дней. Должны быть назначены ответственные лица, которые будут отслеживать своевременность вывоза мусора и оперативно решать возникающие вопросы, отметил Афанасьев.

Он отметил, что для обеспечения бесперебойной работы всех городских служб информация о графиках дежурства ответственных лиц, количестве аварийных бригад и наличии необходимых материалов должна быть централизованно направлена в ЕЦОР.

"Всем службам дорожного хозяйства и управляющим компаниям я поставил задачу обеспечить полную готовность к любым изменениям погодных условий. Важно, чтобы все службы работали максимально эффективно, особенно в выходные и праздничные дни, оперативно предоставляя достоверную информацию и выстраивая открытый и конструктивный диалог с жителями города", - добавил глава города.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благоустройство , коммунальное хозяйство , Максим Афанасьев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:25 11.12.2025Тюменцы приняли участие в первом заседании обновленного Совета по молодежной политике УФО
20:00 11.12.2025Тюменский проект по продвижению донорства отметили на всероссийском конкурсе
19:34 11.12.20252 тыс. единиц оборудования для майнинга изъяли в Тюменской области
19:01 11.12.2025Опытом ранней помощи в Тюменской области делятся со специалистами из других регионов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора