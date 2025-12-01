Глава Тюмени поручил обеспечить бесперебойную работу коммунальных служб в праздники

Сформировать четкий и понятный план действий городских служб по подготовке к новогодним праздникам, а также организовать их работу в выходные и праздничные дни поручил глава Тюмени Максим Афанасьев. На селекторном совещании, которое прошло в администрации города, глава города акцентировал внимание подрядных организаций на необходимости формирования плана уборки города.

"Необходимо учесть повышенную активность горожан. Помимо текущей работы по уборке улично-дорожной сети, акцент должен быть сделан на тщательной уборке тротуаров и парковок, расположенных возле мест массового пребывания людей. В периоды устойчивых температур важно организовать работы по мойке и очистке дорожных ограждений, остановок общественного транспорта и заборов строительных площадок", - сообщил Максим Афанасьев в своем Telegram-канале по итогам совещания.

Важно также грамотно составить график вывоза твердых коммунальных отходов, принимая во внимание изменения в распорядке праздничных дней. Должны быть назначены ответственные лица, которые будут отслеживать своевременность вывоза мусора и оперативно решать возникающие вопросы, отметил Афанасьев.

Он отметил, что для обеспечения бесперебойной работы всех городских служб информация о графиках дежурства ответственных лиц, количестве аварийных бригад и наличии необходимых материалов должна быть централизованно направлена в ЕЦОР.

"Всем службам дорожного хозяйства и управляющим компаниям я поставил задачу обеспечить полную готовность к любым изменениям погодных условий. Важно, чтобы все службы работали максимально эффективно, особенно в выходные и праздничные дни, оперативно предоставляя достоверную информацию и выстраивая открытый и конструктивный диалог с жителями города", - добавил глава города.