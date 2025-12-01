  • 11 декабря 202511.12.2025четверг
До пяти тонн увеличили грузоподъемность переправы в Увате

Общество, 18:45 11 декабря 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

До пяти тонн увеличили грузоподъемность ледовой переправы через р. Иртыш в районе Увата 11 декабря. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Толщина льда у берега реки в верхней полосе составляет 42 см, нижней — 47 см, в 100 м от берега — 46 см и 48 см, в 600 — 62 см и 51 см соответственно.

На переправе имеются основная и резервная полосы движения. Подрядчик ведет регулярную очистку от снега полосы движения.

Открывать движение для более тяжелой техники будут по мере укрепления льда.

