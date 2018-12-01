Компания из Югры стала первым эмитентом "зеленых" облигаций в России

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ООО "Ресурсосбережение ХМАО" начало размещение на Московской бирже выпуска облигаций серии 01 в количестве 1,1 млн штук общей номинальной стоимостью 1,1 млрд рублей 19 декабря, сообщает Минприроды.

Компания стала первым эмитентом "зеленых" облигаций в России на основе Green Bond Principle ICMA, получив second opinion от европейского рейтингового агентства Rating-Agentur Expert RA GmbH.

По данным агентства, проекты, реализуемые компанией, попадают в категорию проектов по экологически эффективному управлению отходами и применению производственных технологий и процессов, направленных на сокращение вредного воздействия на окружающую среду.

Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование проекта по созданию комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки ТКО для городов Нефтеюганск и Пыть-Яха, а также поселений Нефтеюганского района.

По информации, опубликованной компанией, объем инвестиций в создание полигона ТКО составит более 1 млрд рублей, из них 876 млн рублей — это вложения частных инвестиций и 224 млн рублей — региональные инвестиции. Мощность перерабатываемого мусора составит 100 тыс. т в год. 100% поступающего мусора будет обрабатываться с извлечением всех полезных фракций. Металл, пластик, бумага, картон будут использоваться в производстве вторичной продукции. Эксплуатироваться объект будет не менее 20 лет.

ООО "Ресурсосбережение ХМАО" является дочерней компанией АО "Управление отходами".

В первом квартале 2019 года концессионер планирует получить заключение государственной экспертизы проектной документации и разрешение на строительство, после чего приступит к возведению объектов инфраструктуры полигона. Его ввод в эксплуатацию планируется осуществить в первом квартале 2020 года.

"Зеленые" облигации станут еще одним финансовым механизмом реализации задач нацпроекта "Экология", так министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин прокомментировал размещение на Московской финансовой бирже первых в России целевых ценных бумаг, привлеченные средства от которых будут направлены на строительство объекта экологической инфраструктуры, а именно – современного полигона системы обращения с отходами.

Глава Минприроды России неоднократно подчеркивал, что кардинальные позитивные изменения качества окружающей среды возможны при консолидации усилий общества, власти и бизнеса. К реализации ключевых задач национального проекта "Экология" привлекаются не только бюджетные средства, но и средства социально-ответственного бизнеса, применяются такие экономические модели как государственно-частное партнерство. "Зеленые облигации" - ещё один механизм привлечения внебюджетных средств в возведение объектов системы обращения с отходами, который широко применяется в мировой практике и с каждым годом набирает популярность.