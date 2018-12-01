Пообщаться с подростками из разных стран приглашает "Живая классика"

| Фото: "Живая классика" | Фото: "Живая классика"

Тюменские подростки 10-17 лет могут пообщаться со сверстниками из Америки, Иордании, Израиля, Аргентины, Великобритании, Норвегии, Швейцарии, Бельгии, Италии и других стран, объединенных "Живой классикой", сообщают организаторы конкурса.

В декабре "Живая классика" запустила серию международных телемостов. Первый телемост состоялся между участниками из Санкт-Петербурга и участниками из Перт (Австралия) 16 декабря. Всего планируют более 20 телемостов. Для российских ребят это возможность узнать, как живут их ровесники за рубежом, что их волнует, к чему они стремятся, рассказать о себе и своих увлечениях.

"Сейчас Интернет связывает людей из разных стран мира, но это общение в основном виртуальное. Нам же хочется, чтобы собеседники имели возможность видеть друг друга, дискутировать, слыша голоса, видя, в какой обстановке находятся визави. Такие мероприятия очень эффективны для завязывания дружбы и создания детского международного комьюнити", - отметила президент фонда "Живая классика" Марина Смирнова.

Любой школьник 5-11 классов может стать чтецом в конкурсе, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте youngreaders.ru до 25 января 2019 г. Заявку на проведение телемоста могут подать любые организованные группы чтецов от пяти участников с руководителем.