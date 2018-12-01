Последний роман писателя Николая Коняева презентовали в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Презентация последнего романа тюменского писателя Николая Коняева "Берег белый – берег красный" состоялась в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 21 декабря. Работу по подготовке книги в печать провело издательство "Русская неделя".

Николай Коняев скончался в Тюмени 27 сентября 2017 года. В последние годы жизни он работал над произведением, которое уже успело стать победителем ежегодного конкурса "Книга года - 2018" в номинации "Художественная проза".

"Этот роман закончен, хотя сам автор и подразумевал еще два-три тома, - рассказал член Союза писателей России Сергей Козлов. - После его смерти книга была "спасена" из компьютера его супругой Натальей Васильевной. Она просила передать слова благодарности всем, кто помог последнему роману Николая Коняева выйти в свет".

Сам автор дал своему труду необычное определение роман-реконструкция. "Берег белый – берег красный" - это историческое повествование, действие которого разворачивается в Тобольской губернии в начале XX века. Книга о судьбе человека, помогавшего бежать из ссылки в Обдорске (ныне Салехард) революционеру Льву Троцкому.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как отметил глава издательства "Русская неделя" Мирослав Бакулин, уникальность роману придает чередование художественного текста и реальных исторических документов из архивов.

"Мало кто пользовался таким приемом до этого, - рассказал Мирослав Бакулин. - Редко приходится, читая художественный текст внезапно упираться в реальный документ, остается только соглашаться с автором. Это придает тексту многомерность. При этом сам автор находится "над ситуацией", а вот читатель попадает в нее. Поэтому я, как издатель, согласился с авторским неологизмом "роман-реконструкция".

К читателю роман пришел благодаря стараниям супруги писателя Натальи Коняевой и поддержке депутатов Тюменской областной думы Владимира Столярова, Евгения Макаренко, Тамары Казанцевой, Николая Токарчука, Инны Лосевой, Александра Крупина, Владимира Майера, Сергея Дубровина, Алексея Аносова, а также президента литературного фонда "Дорога жизни" поэта Дмитрия Мизгулина.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Добавим, Николай Коняев родился 1 января 1954 года в поселке Нялино Ханты-Мансийского района Тюменской области. Автор книг повестей и рассказов "Сборщик дани"; "Звенела птица в поднебесье" (1992), "Перековка" (1993), "Чужая музыка" (1994), "Околоток Перековка" (1996), "Отголоски-отзвуки" (2000), "До поры до времени" (2005), "Бывает!" (2013), художественно-документального и историко-публицистического повествования "Моя нечаянная Родина" (2008). Лауреат премии Тюменской областной думы "Человек слова" (2013). Заслуженный деятель культуры Югры.

Николай Ступников