Названы самые дешевые посленовогодние направления пляжного отдыха

| Фото: atorus.ru | Фото: atorus.ru

По десяти популярным направлениям "зимнего пляжа" средняя цена понижается от 3 до 170 процентов, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Аналитическая служба АТОР приводит данные анализа на десятидневные пакетные туры на двоих с вылетом 3–4 января 2019 года из Москвы по сравнению с пиковыми новогодними датами 28-29 декабря 2018 года. Средняя цена снизилась для Израиля, Доминиканы, Таиланда. Кубы, Шри-Ланки, Индии (Гоа), Мексики, ОАЭ, Индонезии (Бали), Иордании. В тройку самых дешевых направлений вошли ОАЭ – минус 35%, Бали – минус 117% и Иордания – минус 170%.

Еще по трем востребованным зимой направлениям "пляжного отдыха" по разным причинам цены в среднем подорожали: Вьетнам – 5%, Хайнань (Китай) – 25%, Мальдивы – 50%.

Мониторинг минимальных цен трех крупнейших онлайн-агрегаторов пакетных туров от российских туроператоров (на двоих на десять ночей с вылетом из Москвы на 3-4 января) также позволил составить рейтинг по 10 направлениям. В Топ-5 самых дешевых направлений вошли Шри-Ланка – от 87 тыс. рублей, индийский штат Гоа – от 83 тыс. рублей, Иордания – от 70 тыс. рублей, Израиль – от 68 тыс. рублей, ОАЭ – от 67 тыс. рублей.

Если на 28-29 декабря 2018 г. купить десятидневный тур на двоих до 100 тыс. рублей можно в Израиль, Шри-Ланку, ОАЭ, Таиланд и Бали, то на 3-4 января 2019 г. к этим направлениям добавляются Иордания, Индия и Хайнань (Китай).