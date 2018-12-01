Тюменские врачи установили кардиостимулятор cтолетнему пациенту

| Фото: ОКБ №1 | Фото: ОКБ №1

Кардиостимулятор нового поколения установили врачи областной клинической больницы №1 пациентке в возрасте 100 лет, сообщает лечебное учреждение.

У женщины внезапно появилось чувство дрожи и слабость, давление было высоким. Родственники вызвали скорую помощь. Врач поставил диагноз - полная атриовентрикулярная блокада, частота сердечных сокращений 33 удара в минуту. После медикаментозной терапии пациентку оперативно доставили в ОКБ №1 для дальнейшего лечения.

Почтенный возраст женщины врачей клиники не смутил, хотя они осознавали: чем старше пациент, тем выше риски при вмешательстве в организм. Ведь сильно ослаблена венозная система, сосуды очень хрупкие.

Операция длилась не более 30 минут. Под местным обезболиванием был сделан небольшой разрез в подключичной области, далее по сосудам под контролем рентгена проведены электроды в сердце, к ним присоединили кардиостимулятор. Это сложное устройство позволит сердцу работать с нормальной частотой, рассказал заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Дмитрий Хомутинин.

"Результат операции смогли оценить сразу после завершения. Ритм сердца нормализовался. Врачи учли все, и главное — это особенности сердечного ритма 100-летней пациентки", - отметил он.

Врачи "Областной клинической больницы №1" ежегодно спасают пациентов, возраст которых больше 90 лет. Для этого врачи используют современные малотравматичные технологии и интенсивную терапию.