Подозреваемого в краже мяса задержали в Тобольске

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

46-летнего жителя с. Усалка Ярковского района, подозреваемого в краже мяса, задержали сотрудники полиции в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Накануне в дежурную часть ярковской полиции с заявлением о краже обратился 36-летний сельчанин.

Полицейские установили, что мужчина уехал с супругой в соседнюю деревню, а вернувшись через пару дней, обнаружил пропажу мяса. Во время отъезда дома остался отец потерпевшего. В день кражи мужчина ушел на работу, а дом оставил незапертым.

Полицейские задержали подозреваемого. Он пояснил, что пришел к своему товарищу распить спиртные напитки. Так как дом был открыт, беспрепятственно проник внутрь, но так и не дождавшись приятеля, решил выпить в другом месте. Денежных средств на новую порцию алкоголя у подозреваемого не было. Осмотрев дом, злоумышленник из морозильной камеры похитил 13 кг свинины. Мужчина вышел на федеральную трассу Тюмень-Ханты-Мансийск и продал его за 250 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.