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Атлеты движения Street WORKOUT проведут тренировку 1 января 2019 года

Спорт, 08:07 26 декабря 2018

Street WORKOUT Тюмень во ВКонтакте | Фото: Street WORKOUT Тюмень во ВКонтакте

Тренировка "Я встречаю Новый год трезво!" начнется в зале Воркаут-центра на улице Мельникайте, 123а 1 января в 12 часов, сообщает администрация Тюмени.

Пятый год ее организуют атлеты движения Street WORKOUT.

"На полуторачасовую тренировку приглашаем всех! Приглашаем тюменцев разных возрастов, семьи с детьми – всех, кто ведет здоровый образ жизни, и вовремя проснется. В прошлом году пришло 30 спортсменов, на этот раз ждем не меньше", – рассказал лидер движения Street WORKOUT and StreetLifting в России Сергей Мехнин.

В новогодние каникулы тюменские атлеты из Воркаут-центра планируют выбрать день и все вместе подтянуться на турниках своего зала 2019 раз. Год назад 2018 отжиманий выполнили 15 тюменских спортсменов.

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# воркаут , Новый год , тренировка

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