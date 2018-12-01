Житель Боровского попался с крупной партией наркотиков
| Фото: УМВД России по Тюменской области
Более двух кг наркотиков изъяли полицейские у жителя Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.
Около пос. Боровский полицейские задержали 24-летнего местного жителя. В лесном массиве мужчина оборудовал два тайника для хранения наркотических веществ. Полицейскими обнаружено около 1 кг 300 гр. спайса и более 1 кг 200 гр. наркотической смеси, содержащей производное N-метилэфедрона. Злоумышленник готовил содержимое тайников к сбыту. Задержанный ранее судим за хранение наркотических средств.
Во время обыска в квартире злоумышленника обнаружено еще 66,05 граммов наркотической смеси, также свертки фольги и упаковочный материал для расфасовки наркотиков.
По данному факту возбуждено уголовное дело.