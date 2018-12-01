Тюменский госуниверситет получил специальную награду в Сколково

| Фото: uchebana5.ru | Фото: uchebana5.ru

Специальную награду от госпрограммы "Глобальное образование" вручили ТюмГУ за личную вовлеченность руководства университета в развитие проекта в Московской школе управления Сколково 26 декабря, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

На ежегодной общей встрече участников "Глобального образования", получивших возможность пройти обучения в лучших университетах мира за счет госбюджета, ТюмГУ представляли выпускник магистратуры Манчестерского университета (Великобритания) Таир Есенбаев и выпускник магистратуры Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) Захар Ланец.

Именно в Тюмени образована первая в стране Ассоциация стипендиатов государственных программ по обучению за рубежом. В нее помимо стипендиатов президента России для обучения за рубежом, входят шесть выпускников программы "Глобальное образование".

О деятельности ассоциации рассказали Таир и Захар. Они высоко оценили творческую атмосферу и новые возможности для личностного и профессионального роста, которые им предоставил университет.