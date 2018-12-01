Снежные забавы организуют для жителей поселка Речной

| Фото: https://www.mkrf.ru | Фото: https://www.mkrf.ru

Игровая программа "Снежные забавы" в клубе пос. Речной Заводоуковского района 4 января 2019 г. с 10 до 12 часов, сообщают организаторы.

В ходе игровой программы гостей ожидает увлекательная встреча с любимыми сказочными героями. В центре внимания будут главные персонажи Нового года – Дед Мороз и Снегурочка, Зимушка-зима и Поросенок. Они пригласят стать участниками игрового хоровода, где девчонкам и мальчишкам предстоит сразиться в играх "Царь горы", "Снежный бой", проявить фантазию в создании "Суперснеговика". Завершится встреча исполнением песен о зиме и Новом годе.

Программа даст возможность зарядиться хорошим настроением, познакомиться с народными играми и забавами, приблизиться к миру сказочных героев и еще раз убедится в чудесной силе дружбы.