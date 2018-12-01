Вячеслав Вахрин: новая система обращения с отходами избавит регион от нелегальных свалок

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Решить проблему несанкционированных свалок поможет новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, внедряемая в регионе с 1 января 2019 года. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

"Основная причина возникновения нелегальных свалок состоит в том, что деньги за вывоз мусора получал перевозчик. Он не был заинтересован в том, чтобы довезти мусор до полигона или мусороперерабатывающего завода, где нужно отдать часть полученных денег за утилизацию. Он мог свалить мусор в ближайшем лесу, на стихийной свалке, а деньги оставить себе. При новой системе перевозчик получает плату за мусор непосредственно на полигоне или мусороперерабатывающем заводе. Поэтому он прямо заинтересован в том, чтобы довозить отходы до места назначения. Выбросил мусор в лесу - остался без денег", - отметил заместитель губернатора.

Кроме того, вывозить мусор в несанкционированные места предпочитали многие владельцы частных домов - закон не обязывал из заключать договоры с перевозчиком. Новая система обращения с коммунальными отходами решает и эту проблему.

По словам Вячеслава Вахрина, новая система позволит в следующем десятилетии постепенно закрыть около 20 легальных мусорных полигонов. Это произойдет после строительства мусоросортировочных заводов в Ишиме и Тобольске, мусороперегрузочной станции в Ялуторовске и мусороприемных станций в других муниципалитетах.

"Земли, на которых располагались полигоны, подлежат рекультивации. Это процесс сложный, долгий и дорогой, но новая система дает возможность его начать", - подчеркнул заместитель губернатора.

Дополнительную информацию о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами жители Тюменской области могут получить у единого регионального оператора - компании "Тюменское экологическое объединение". Телефон горячей линии – 8-800-250-73-26.

Евгений Бабенко