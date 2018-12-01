Роспотребнадзор: в выборе аниматоров на Новый год нужно быть внимательными

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Хорошо изучить рынок услуг аниматоров в преддверии нового года, чтобы не испортить праздник, сообщает Роспотребнадзор.

Можно спросить совета у друзей и знакомых, прочитать отзывы на форумах в Интернете, посмотреть видео агентства с подобных мероприятий, ознакомиться с ценовой политикой и программами агентств в офисах организаций.

Договор с агентством (или иным лицом) должен быть заключен в письменной форме. Перед подписанием следует внимательно ознакомиться с его условиями, изучить предмет договора, сроки исполнения, стоимость услуг, а также ответственность сторон за неисполнение обязательств по договору.

В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг. В свою очередь, исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.

Бывает так, что люди обращаются в первую попавшуюся фирму, подписывают договор, вносят предоплату, но в назначенный день никто не приходит, телефон компании оказывается неработающим, бланки договора – фальшивыми, а фирма оказывается незарегистрированной.

Кроме того, приглашая чужих людей в дом, нужно учитывать риски. Пользуясь доверчивостью и отсутствием бдительности людей, недобросовестные аниматоры могут во время мероприятия совершить кражу. Перед заключением сделки постарайтесь выяснить как можно больше деталей об опыте работы аниматоров, найти отзывы клиентов, которые подтвердят успешный опыт оказания услуг и благонадежность специалистов.