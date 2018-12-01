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В Тюмени продлили работу выставки "ВКомсомоле"

Общество, 14:06 28 декабря 2018

myhistorypark.ru | Фото: myhistorypark.ru

Выставку в историческом парке "Россия – моя история" в честь 100-летия комсомола можно будет увидеть до 29 августа 2019 года, сообщается на сайте правительства региона.

Высокая посещаемость экспозиции "ВКомсомоле" и множество положительных отзывов стали причиной, по которой организаторы решили продлить ее работу.

Напомним, что открытие выставки состоялось 25 октября 2018 г. За два месяца ее посетили более 35 тыс. человек, из них около 23 тыс. – школьники региона. Наиболее интересными экспонатами зрители считают телеграмму Иосифа Виссарионовича Сталина с благодарностью школьникам 7 "Б" класса Тюменской школы № 21 за сбор средств на строительство истребителей для фронта, а также "капсулу времени" с посланием комсомольцам 2018 г. от комсомольцев 1968 года.

В новогодние каникулы экспозиция работает с 10 часов до 20 часов ежедневно со 2 по 9 января, вход свободный.

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# выставка , исторический парк «Россия - моя история»

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