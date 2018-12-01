В Ярковском районе ключи от новых квартир вручили переселенцам из аварийного жилищфонда

| Фото: Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

Ключи от 24 квартир вручили переселенцам из аварийного жилищного фонда в Ярковском районе 27 декабря.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, церемония состоялась в здании администрации, а после новоселы в сопровождения главы района Евгения Щукина проследовали к новому многоквартирнику для торжественного разрезания ленточки.

Строительство трехэтажного 91-квартирного жилого дома общей площадью 3 тыс. 888 кв. м. началось в сентябре 2017 г. Строительство дома продлилось чуть больше года, и 30 ноября 2018 года многоквартирный жилой дом был введен в эксплуатацию.

Квартиры предназначены для переселенцев из аварийного жилищного фонда, таких квартир – 24, для детей-сирот – 60 квартир, для отдельных категорий граждан (инвалиды, ветераны), в т.ч. для исполнения судебных решений – семь.