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В Ярковском районе ключи от новых квартир вручили переселенцам из аварийного жилищфонда

Общество, 14:18 28 декабря 2018

Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

Ключи от 24 квартир вручили переселенцам из аварийного жилищного фонда в Ярковском районе 27 декабря.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, церемония состоялась в здании администрации, а после новоселы в сопровождения главы района Евгения Щукина проследовали к новому многоквартирнику для торжественного разрезания ленточки.

Строительство трехэтажного 91-квартирного жилого дома общей площадью 3 тыс. 888 кв. м. началось в сентябре 2017 г. Строительство дома продлилось чуть больше года, и 30 ноября 2018 года многоквартирный жилой дом был введен в эксплуатацию.

Квартиры предназначены для переселенцев из аварийного жилищного фонда, таких квартир – 24, для детей-сирот – 60 квартир, для отдельных категорий граждан (инвалиды, ветераны), в т.ч. для исполнения судебных решений – семь.

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# ветхое и аварийное жилье , новоселье , Ярковский район

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