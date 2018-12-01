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На Ямале в 2019 году появится система обнаружения сухих гроз

Общество, 17:18 28 декабря 2018

rosleshoz.ru

Систему грозопеленгации планируют запустить на Ямале в 2019 году, сообщил заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и нефтегазового комплекса ЯНАО Александр Гаврилюк на пресс-конференции для окружных СМИ.

Это позволит летом еще тщательнее контролировать районы, где сухие грозы являются главной причиной возникновения лесных пожаров. Это Надымский, Пуровский и Тазовский районы.

В 2018 году на Ямале зафиксировано 139 природных пожаров на площади 3 тыс. 96 га. Для сравнения, годом ранее в округе случилось 365 природных пожаров на площади 220 тыс. га.

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# лесные пожары

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