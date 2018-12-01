Школьники из десяти регионов встретятся в Тюмени на "Квадрате Декарта"

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Школьники из десяти регионов России встретятся в Тюмени на "Квадрате Декарта" с 4 по 14 января 2019 года, сообщает ТюмГУ.

Новый сезон учебно-научных школ ТюмГУ открывает физико-математическое направление "Квадрат Декарта". В зимние каникулы в "Олимпийской ребячке" под Тюменью соберутся 300 учащихся 8 – 11 классов из десяти регионов России (Тюменской, Московской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской, Курганской, Омской областей, Республики Татарстан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов).

С 4 по 14 января для ребят будут организованы профильные занятия, кроме того, каждый сможет выбрать для себя одну из предложенных мастерских: "Олимпиадное программирование", "Комбинаторика", "Решение задач практического тура олимпиады по физике", "ТРИЗ", "Астрофизика", "Мнемотехника". Большое место в программе занимают разнообразные интеллектуально-образовательные и досуговые мероприятия. Педагогами и наставниками будут ведущие преподаватели Тюменского государственного университета и Высшей школы экономики, специалисты различных предприятий и организаций.

По результатам учебных занятий и итоговой олимпиады сильнейшим будут вручены дипло­мы, зачислены бонусы на бонусную карту ТюмГУ, которые в будущем можно будет обменять на дополнительные баллы к результа­там ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ.

Дополнительная информация по телефону 59-76-03 (доб.17-163), Татьяна Михайловна Вешкурцева, руководитель Школы; официальный сайт; соцсети.