Победители Олимпиады НТИ смогут претендовать на президентские гранты

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Более 38 тыс. российских школьников примут участие финальных состязаниях Олимпиады Национальной технологической инициативы (Олимпиада НТИ) в формате хакатонов весной 2019 г., сообщает Минпросвещения России.

В финале Олимпиады НТИ команды участников будут искать наилучшее решение технологической проблемы, например, оптимальный алгоритм обработки данных или технологию получения материала с заданными свойствами.

Олимпиада НТИ вошла в перечень утвержденных Министерством просвещения Российской Федерации интеллектуальных и творческих конкурсов, победители которых смогут претендовать на получение гранта президента России в размере 20 тыс. рублей ежемесячно.

Отбор мероприятий и конкурсов 2018/19 учебного года для включения в перечень грантополучателей президента России проводился в течение первой половины 2018 года. По результатам экспертизы из 312 предложенных мероприятий были выбраны 224.

Благодаря включению в перечень победители Олимпиады НТИ смогут претендовать на получение гранта 20 тыс. рублей ежемесячно на протяжении всего обучения в вузе или колледже. Получателями гранта президента России ежегодно становятся 1 тыс. 200 студентов. Помимо денежных выплат все победители олимпиады получают 100 баллов ЕГЭ при поступлении в ведущие инженерные вузы.