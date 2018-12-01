Тобольские дети изготавливают новогодние сувениры в "Городе мастеров"

Архивное фото: www.mkrf.ru Архивное фото: www.mkrf.ru

Программа "Точка возврата", призванная помочь в социализации детям, находящимся в сложной жизненной ситуации, реализуется в Тюменской области.

Так, в Тобольске открыта творческая студия "Город мастеров" по изготовлению сувениров. В ней занимаются ребята, проходящие реабилитацию в стационарном отделении центра и отделении дневного пребывания несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья.

"Преобразить старые или обычные предметы в уникальные можно при помощи различных техник самыми доступными материалами и инструментами: бумага или салфетки, клей, кисти, ножницы… Но дети стараются, проявляют усидчивость и видят замечательные результаты своего труда", - рассказала руководитель мастерской Вера Шевелева.