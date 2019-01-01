Россиян предупредили об опасностях катания на "ватрушках"

| Фото: voronezh.vibirai.ru | Фото: voronezh.vibirai.ru

Популярная зимняя забава - катание на тюбингах, больше известных как "ватрушки", является одним из самых травмоопасных видов отдыха, предупреждает МЧС.

Кататься можно только на специально подготовленных трассах и соблюдая меры предосторожности. В отличие от санок, тюбинги способны развивать большую скорость, закручиваться вокруг своей оси во время спуска, при этом они абсолютно неуправляемы и не оборудованы тормозным устройством, констатируют спасатели.

В процессе самого катания рекомендуется держаться за специальные ремни, расположенные по бокам тюбинга. Также нельзя прикреплять тюбинги друг к другу "паровозиком".

Ведомство обращает внимание на то, что сильно надутая на холодном воздухе "ватрушка" в тепле может лопнуть, поэтому перед входом в помещение часть воздуха лучше спустить. Также не следует перегружать тюбинг, в характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для нее вес.

Кататься на надувных санках рекомендуется на склонах с уклоном не больше 20 градусов. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения. Также не следует кататься на тюбингах по склонам, поросшим деревьями.

Не стоит кататься на тюбинге в состоянии алкогольного опьянения, привязывать надувные санки к любым транспортным средствам.