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Драма "Движение вверх" стала фильмом года

Общество, 15:27 01 января 2019

www.fond-kino.ru | Фото: www.fond-kino.ru

Спортивная драма "Движение вверх" режиссера Антона Мегердичева стала главным российским фильмом 2018 года. Об этом заявил президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов, сообщает НСН.

За этой картиной следовали еще несколько фильмов со средним коммерческим успехом. Успеха добились также "Лед", сиквел "Трех богатырей", "Тренер". И успех 2019-го года будет определяться тем, удастся ли найти такую же картину, которая привлечет внимание зрителей, считает эксперт в области кино.

Отметим, пользователи "Кинопоиска" выбрали лучшие фильмы 2018 года. Верхнюю строчку рейтинга заняла лента "Движение вверх" (на ее страницу пользователи заходили чаще всего) и сборы составили более 2,9 млрд рублей. Самыми популярными российскими актерами стали Александр Петров и Любовь Аксёнова.

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# кинематограф , Кирилл Разлогов

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