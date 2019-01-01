Драма "Движение вверх" стала фильмом года

| Фото: www.fond-kino.ru | Фото: www.fond-kino.ru

Спортивная драма "Движение вверх" режиссера Антона Мегердичева стала главным российским фильмом 2018 года. Об этом заявил президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов, сообщает НСН.

За этой картиной следовали еще несколько фильмов со средним коммерческим успехом. Успеха добились также "Лед", сиквел "Трех богатырей", "Тренер". И успех 2019-го года будет определяться тем, удастся ли найти такую же картину, которая привлечет внимание зрителей, считает эксперт в области кино.

Отметим, пользователи "Кинопоиска" выбрали лучшие фильмы 2018 года. Верхнюю строчку рейтинга заняла лента "Движение вверх" (на ее страницу пользователи заходили чаще всего) и сборы составили более 2,9 млрд рублей. Самыми популярными российскими актерами стали Александр Петров и Любовь Аксёнова.