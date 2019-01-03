  • 3 января 20193.01.2019четверг
  • USD69,4706
    EUR79,4605
  • В Тюмени -7..-9 С 4 м/с ветер юго-западный

Приморская тигрица учит детенышей фотомастерству

Общество, 19:08 02 января 2019

группа "Земля леопарда" им. Н.Н. Воронцова в соцсети "ВКонтакте" | Фото: группа "Земля леопарда" им. Н.Н. Воронцова в соцсети "ВКонтакте"

Фотоловушка в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье зафиксировала тигрицу, которая активно знакомила с камерой двух своих детенышей, пишет РИА Новости.

Фотографии были сделаны в зимний период. Сначала в кадре появился взрослый тигр, который явно заметил фотоловушку, а затем тигренок.

"Из этого мы делаем вывод, что взрослая особь – это самка. Тигрица-мать обнюхивает камеру, объектив запотевает, и видно, как зверь водит усами по нему и активно трогает аппарат", - рассказала начальник отдела нацпарка по связям с общественностью Мария Окулова.

По ее словам, когда самка отходит, видно, что возле фотоловушки стоит как минимум второй ее тигренок. Во время знакомства с камерой мать, в том числе невольно, показывает детенышам, что этот объект безопасен, и как бы "учит фотомастерству". В процессе активного изучения камеры тигры сдвигают ее. Напоследок потрогав фотоловушку, семья уходит.

Подобные случаи селфи у тигров не редкость, хотя каждый интересен, так как позволяет наблюдать особенности поведения животных, знакомиться с их повадками и любопытством.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# тигр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:24 02.01.2019Молодым мамам помогают открыть бизнес в Тюменской области
19:08 02.01.2019Приморская тигрица учит детенышей фотомастерству
18:43 02.01.2019Ребята, проходящие реабилитацию в центре "Родник", познакомились с книжными героями
18:22 02.01.2019На пересечении улиц 50 лет Октября и Вербная временно ограничат движение