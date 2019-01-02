Роналду заявил о намерении вернуться в сборную Португалии

| Фото: pokermaestro.ru | Фото: pokermaestro.ru

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что собирается возобновить выступления за сборную Португалии по футболу в 2019 году, пишет РИА Новости.

Тренеры национальной команды не вызывали форварда в сборную после окончания чемпионата мира-2018 в России, где португальцы дошли до 1/8 финала.

Летом 2018 года португальский футболист перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала", за который выступал с 2009 года. На счету Роналду более 150 матчей в национальной сборной.