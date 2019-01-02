Стоимость проезда в тюменских автобусах выросла на один рубль

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О повышении стоимости проезда в городской общественном транспорте напоминает администрация Тюмени.

С 1 января 2019 года цена одной поездки в границах города составляет 26 рублей при наличном расчете. Плата за разовую поездку при безналичном расчете составляет 25 рублей.

Изменения вносятся в соответствии с постановлением администрации города "Об установлении долгосрочных тарифов на перевозку транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ".