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Стоимость проезда в тюменских автобусах выросла на один рубль

Общество, 16:32 02 января 2019

t-l.ru

О повышении стоимости проезда в городской общественном транспорте напоминает администрация Тюмени.

С 1 января 2019 года цена одной поездки в границах города составляет 26 рублей при наличном расчете. Плата за разовую поездку при безналичном расчете составляет 25 рублей.

Изменения вносятся в соответствии с постановлением администрации города "Об установлении долгосрочных тарифов на перевозку транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ".

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# автобусы , общественный транспорт , проезд

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