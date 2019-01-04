Маршруты спортивных голубей можно отследить в Интернете

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Тюмень стала настоящим локомотивом спортивного голубеводства России. Это было отмечено на конференции Союза российских спортсменов-голубеводов, которая в середине декабря состоялась в Балашихе Московской области.

"В 2014 году тюменский клуб голубеводов стал одним из инициаторов создания открытого Национального чемпионата России по спортивному голубеводству, - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" главный судья чемпионата Анатолий Шишкевич. - Основная цель, которую мы ставили - объединение голубеводов-спортсменов. В каждом российском регионе есть любители спортивных голубей, но они были разрознены. Создание единых правил судейства, проведение совместных выпусков, выставок должно было объединить всех в единую структуру. Для начала мы создали тюменский сайт национального чемпионата, на котором сейчас представлена вся голубеводческая Россия. Мы создали и апробировали электронную систему онлайн прилета. Сейчас маршрут каждого регионального клуба виден на едином сайте, видны результаты каждого голубя. В режиме реального времени происходит подсчет скорости, балов, очков. Это вызывает азарт и интерес. Система рейтингов позволяет сравнить результаты голубеводов летающих в разных условиях и проживающих друг от друга за тысячи км. Программа систематизирует данные, сохраняет архив за все года соревнований, облегчает работу расчетчиков и главных судей в клубах, в режиме реального времени выводит данные о соревнованиях, налетах голубей, формирует карточки налета голубей по сезонам".

В год создания чемпионата его инициаторы даже представить не могли, что получится из этой идеи, ведь попытки по объединению и развитию регионального спортивного голубеводства предпринимались и до этого. Но прошедшие четыре года показали, что путь был выбран правильно.

"Второй год подряд голуби открытого Национального чемпионата принимали участие в общероссийской выставке спортивных голубей, - пояснил Анатолий Шишкевич. - Тридцать птиц из региональных клубов реально претендуют на участие в международной 36 Олимпиаде, которая в 2019 году пройдет в Польше в городе Познани. Голуби из Челябинска в 2018 году установили рекорд скорости на дистанции 1050 км. Очень важно и то, что региональные судьи получают международные удостоверения и судят голубей в классе "Станадарт" на общероссийских выставках".

Борис Олейник