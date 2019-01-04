Воронки в ямальской тундре – будущие озера, считают ученые

Термоцирк с бизко к поверхности залегающим пластовым льдом на полигоне Васькины Дачи на Центральном Ямале (фото Ю.А.Дворникова). Термоцирк с бизко к поверхности залегающим пластовым льдом на полигоне Васькины Дачи на Центральном Ямале (фото Ю.А.Дворникова).

Воронки газового выброса на Ямале и Гыдане, наделавшие много шума осенью 2013 года, - это будущие озера. С таким заявлением выступил молодой ученый, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Дворников на научном семинаре, который состоялся в декабре в Институте криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук.

"Такой вывод мы сделали на основе исследований в рамках нашего проекта в 2015-2018 годах, - рассказал Юрий Дворников, - говорить о том, что воронки сейчас это озера, позволяют наши данные о морфометрических и гидрохимических показателях этих воронок, а также их сравнение с другими озерами Ямала и Гыдана".

Так называемая "воронка газового выброса" была обнаружена на Центральном Ямале осенью 2013 года.

Это, как отмечали ученые исследовавшие явление по горячим следам, новый, ранее не наблюдавшийся процесс, который можно рассматривать как реакцию криолитозоны на изменение теплового состояния, приводящее к процессу высвобождения заключенного в верхних горизонтах мерзлоты газа.

Исследованная воронка расположена между побережьем Карского моря и долиной реки Морды-Яха, к югу от Бованенковского газоконденсатного месторождения. Район воронки относится к зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород (вечной мерзлоты). Ученые тогда предположили, что повышение температуры воздуха и пород в течение последнего десятилетия (особенно летом 2012 года) привело к высвобождению газа (в основном метана) из мерзлых пород и подземного льда, в том числе и из газогидратных скоплений. Этот процесс сопровождался резким повышением порового давления.

На Ямале более 60 тыс. озер. Считалось, что эти озера имеют, главным образом, термокарстовый генезис и связаны с вытаиванием залежей подземного льда. Новые данные позволяют сделать вывод, что выбросы газа могли стать стартовым механизмом формирования новых озер. Считалось, что эти озера имеют термокарстовый генезис и связаны с вытаиванием мощных пластов подземного льда.

"Поскольку обрушение стенок воронки в верхней части привело к расширению отверстия, уменьшению его глубины и в конечном счете к возникновению озера, возможно, и другие озера Ямала, образовавшиеся в термический оптимум голоцена, которые ранее считались термокарстовыми, на самом деле представляют собой следствие процесса газового выброса, - предполагала доктор геолого-минералогических наук Марина Лейбман. - Этим объясняется специфическое строение дна таких озер: глубокая центральная часть и мелкий шельф, хорошо различимые на космических снимках и фотографиях, сделанных с вертолета".

Подробное исследование размещено на сайте института криосферы Земли.

Борис Олейник