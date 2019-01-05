Культурная афиша Тюмени на 6 января

| Фото: "Тюменская линия" | Фото: "Тюменская линия"

6 января тюменцев ждут праздничные игровые программы и спектакли.

Молодежный театр "Ангажемент" приглашает юных зрителей в 10, 12 и в 15 часов на "Новогоднее настроение". Это волшебная игровая новогодняя сказка о том, как маленькие лесные жители вместе с ребятами создают свой новогодний праздник.

В 11 и в 14 часов в "Ангажементе" начнется показ спектакля "День Рождения Снегурочки". Маленькие зрители узнают, что Снегурочку сделали из волшебного снега в дремучем зимнем лесу. А благодаря Лешему и его лешатам она научилась быть человеком и научилась дружить.

Уличные игровые программы приглашают юных горожан: в 13 часов на Площадь 400-летия Тюмени в резиденцию Деда Мороза, а также в Эко-парк "Затюменский", где пройдет Конкурс красоты среди Бабок Ежек. Регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1SUDe5NiOLPxVcv-o9Cwk..

В 14 часов на Цветной бульвар у елки ждет гостей программа "Путешествие в чудесад или как достать перо жар-птицы".

На уличной площади Дома культуры "Орфей" в это же время откроется театрализованная программа "Праздник елки и зимы". Развлекательно-игровая программа включает конкурсы и игры, розыгрыш призов.

В 18 часов в "Ангажементе" начнется спектакль "Вечера на Хуторе близ Диканьки". Красочная, озорная и динамичная сказка для взрослых о Вакуле - кузнеце, красавице Оксане, нечистой силе и царских черевичках, с песнями, танцами, колядками и теплым малорусским колоритом – все, как у великого Николая Васильевича Гоголя.