Александр Моор принимает поздравления с днем рождения

admtyumen.ru admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор отмечает 45-летие. Глава региона родился 6 января 1974 года в поселке Березняки Тюменского района.

В должности губернатора Александр Моор празднует день рождения впервые. Ранее он возглавлял администрацию Тюмени. Под его руководством областной центр вошел в число городов с высоким качеством жизни.

Обязательным условием своей работы Александр Моор считает открытость и обратную связь с населением - обратиться к нему может любой желающий, используя популярные социальные сети.

Редакция "Тюменской линии" поздравляет главу региона и желает успехов.