В Ишиме осудят директора салона сотовой связи за невыплату зарплаты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бывшего директора салона сотовой связи осудят за невыплату зарплаты в Ишиме, сообщает прокуратура Тюменской области.

Директор больше года не выплачивал зарплату пяти менеджерам салона сотовой связи, расположенного в Кургане. Общая сумма задолженности составила более 114 тыс. рублей.

Работники обратились в полицию. Их обращение было перенаправлено коллегам в Тюменскую область, поскольку организация зарегистрирована в Ишиме. После возбуждения уголовного дела работникам были выданы долги по оплате труда.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.