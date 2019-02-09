Александр Моор: Тюменская область на форуме в Сочи расскажет о развитии региона

Работа Российского инвестиционного форума 2018 | Фото: roscongress.org Работа Российского инвестиционного форума 2018 | Фото: roscongress.org

Делегация Тюменской области примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи 14-15 февраля.

Глава региона Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях написал, что тюменцы с предпринимателями всей России обсудят на форуме развитие городской экономики.

"Будет подписан ряд соглашений: с банком ВТБ, аналитическим центром при правительстве РФ, Сколково и другими важными партнерами. Активно налаживаем сотрудничество с крупными компаниями, чтобы придать дополнительный импульс дальнейшему развитию экономики Тюменской области", - написал он.

Российский инвестиционный форум — это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, для обсуждения актуальных вопросов мировой экономики и налаживания связей между представителями бизнеса и государства.

На мероприятии, которое традиционно проходит в Сочи в главном медиацентре Олимпийского парка, соберутся главы практически всех регионов, а также топ-менеджеры лидирующих компаний.

Форум проходит при поддержке правительства РФ и участии председателя правительства Дмитрия Медведева. Участники мероприятия затронут темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов, а также тему будущего рынка труда России. Целый ряд сессий форума посвящен рассмотрению лучших практик для повышения качества жизни в стране.