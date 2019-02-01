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В лобовом столкновении на трассе под Челябинском погибли два человека

Происшествия, 13:43 10 февраля 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Два человека погибли, еще двое получили ранения при лобовом столкновении двух автомобилей на трассе в Челябинской области 10 февраля, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления федеральных автодорог "Южный Урал".

ДТП произошло на 62 километре автодороги А-310, в районе поворота на поселок Красногорский. В условиях снегопада водитель "ВАЗ-2115" не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Patrol. Водитель и пассажир ВАЗ погибли, в Nissan пострадали два человека.

На месте ДТП находятся представители управления, введено реверсивное движение.

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# ДТП , Челябинская область

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