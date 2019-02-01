В выходные в Югре горели кафе

Одноэтажное кафе горело по ул. Сибирская в Нягани 10 февраля. | Фото: vk.com/nyagan4p Одноэтажное кафе горело по ул. Сибирская в Нягани 10 февраля. | Фото: vk.com/nyagan4p

Одноэтажное кафе горело по ул. Сибирская в Нягани днем 10 февраля.

Сообщение о возгорании поступило в 13 часов 3 минуты. Пожар локализован в 13 часов 50 минут. Ликвидирован – в 15 часов 46 минут. Как сообщает ГУ МЧС России по Югре, на месте ЧП работали 13 человек личного состава, привлекались 4 единицы техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС.

Жители Нягани активно обсуждают случившееся в социальной сети "ВКонтакте", большинство говорит о том, что это уже второй пожар в заведении.

А в ночь на 11 февраля загорелся магазин-кафе в промышленной зоне Урая. Вызов поступил на пульт МЧС в 00 часов 35 минут, пожар удалось локализовать через 10 минут, и меньше, чем за час, ликвидировать. К тушению привлекались 4 единицы техники, 12 человек личного состава.

Напомним, неделю назад кафе сгорели в Ханты-Мансийске и Покачи.