В России отмечают День защитника Отечества

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23 февраля - День защитника Отечества. В этот день в 1918 году была создана Рабоче-Крестьянская Красная армия.

Документа, учреждавшего 23 февраля как официальный советский праздник, не существовало, хотя этот день ежегодно отмечался в СССР всем народом. Советская историография связывала чествование военных к 23 февраля с событиями 1918 года.

1 (28) января 1918 года Владимир Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), а 29 января (11 февраля) — Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ).

22 февраля был опубликован декрет-воззвание СНК "Социалистическое Отечество в опасности!", а 23 февраля состоялись массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах страны, на которых трудящихся призывали встать на защиту своего Отечества. Этот день ознаменовался массовым вступлением добровольцев в Красную Армию и началом широкого формирования ее отрядов и частей, вскоре остановивших продвижение германских войск под Псковом и Нарвой.

23 февраля 1919 года газета "Правда" поместила передовицу о праздновании дня рождения Красной Армии. В 1922 году в этот день на Красной площади в Москве состоялся парад войск Московского гарнизона. В 1923 году впервые был издан приказ Реввоенсовета республики в честь дня Красной Армии и Флота. С тех пор поздравительные приказы в ознаменование этого праздника стали традиционными.

После Великой Отечественной войны в Москве, столицах союзных республик, городах-героях и крепости-герое Бресте 23 февраля стали производиться торжественные артиллерийские салюты.

13 марта 1995 года Борис Ельцин подписал Федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) России". В список таких дней было внесено и 23 февраля как День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918) - День защитников Отечества.

Материал подготовлен на основе информации Президентской библиотеки.