"Я - профессионал": в УФО определили лучших в педагогическом мастерстве

Екатерина Мокина | Фото: https://www.utmn.ru Екатерина Мокина | Фото: https://www.utmn.ru

Региональный этап всероссийской олимпиады "Я-профессионал" по направлению "Педагогическое образование (основное)" прошел на площадке Института психологии и педагогики ТюмГУ. В нем приняли участие 32 студента из вузов Уральского федерального округа, сообщает ТюмГУ.

Им предстояло провести занятие в течение 20 минут и продемонстрировать профессиональные компетенции в установлении контакта с детьми, управлении групповой работой, достижении поставленной цели. Тему урока участники выбирали сами.

Лучшими в 2019 году стали студенты из Тюмени, Екатеринбурга и Магнитогорска.

Первое место заняла студентка направления "Педагогическое образование. Начальное образование" ТюмГУ Екатерина Мокина. Она показала внеурочное занятие для учащихся 3-х классов, создающее условия для формирования представлений и понимания у школьников основ нравственного выбора.

Председатель оргкомитета олимпиады Людмила Федина отметила: "На нашей площадке олимпиада проходит уже второй год. Проект вызывает интерес у студентов: растет число желающих участвовать в нем. Специалисты, приглашенные в состав жюри, отмечают высокую значимость олимпиады для развития и становления конкурентоспособных профессионалов в педагогической среде. Позитивная атмосфера на площадке и общение после конкурса - это хороший показатель демократичности внутри педагогического сообщества".