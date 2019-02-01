Названа самая востребованная валентинка
Российский сервис бесплатных объявлений "Юла" определил, что самым популярным подарком на День святого Валентина стали мишки из декоративных роз. За последние полгода количество объявлений об их продаже возросло в 36 раз, передают "Известия".
"Если в августе на Юле было всего несколько сотен предложений, то сейчас их десятки тысяч. Более того, каждый третий товар на Юле с пометкой “к 14 февраля” пришелся именно на этих мишек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средняя стоимость такого подарка составляет 1 тыс. 860 рублей.
Чаще всего мишек покупают в розовом цвете, на втором месте по популярности - красные медведи, на третьем - синие.
Каждый десятый продавец мишек из роз предоставляет скидку на свой товар, чтобы привлечь покупателей.
По данным сервиса, самая большая доля объявлений с пометкой "к 14 февраля" пришлась на Ярославль, Ростов-на-Дону, Казань, Томск, Краснодар и Новосибирск.
7 февраля сообщалось, что картографический сервис Maps.me в преддверии Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, разработал для влюбленных пар специальные романтические маршруты по пяти городам Европы. Воспользоваться ими смогут те, кто находится в Париже, Лондоне, Мюнхене, Москве или Санкт-Петербурге.