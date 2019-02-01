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Названа самая востребованная валентинка

Общество, 12:09 14 февраля 2019

vk.com/medvedi.bobruisk | Фото: vk.com/medvedi.bobruisk

Российский сервис бесплатных объявлений "Юла" определил, что самым популярным подарком на День святого Валентина стали мишки из декоративных роз. За последние полгода количество объявлений об их продаже возросло в 36 раз, передают "Известия".

"Если в августе на Юле было всего несколько сотен предложений, то сейчас их десятки тысяч. Более того, каждый третий товар на Юле с пометкой “к 14 февраля” пришелся именно на этих мишек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средняя стоимость такого подарка составляет 1 тыс. 860 рублей.

Чаще всего мишек покупают в розовом цвете, на втором месте по популярности - красные медведи, на третьем - синие.

Каждый десятый продавец мишек из роз предоставляет скидку на свой товар, чтобы привлечь покупателей.

По данным сервиса, самая большая доля объявлений с пометкой "к 14 февраля" пришлась на Ярославль, Ростов-на-Дону, Казань, Томск, Краснодар и Новосибирск.

7 февраля сообщалось, что картографический сервис Maps.me в преддверии Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, разработал для влюбленных пар специальные романтические маршруты по пяти городам Европы. Воспользоваться ими смогут те, кто находится в Париже, Лондоне, Мюнхене, Москве или Санкт-Петербурге.

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# валентинка , День влюбленных

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