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Ишимский проект претендует на победу Всероссийского конкурса "Культурный след"

Общество, 17:16 14 февраля 2019

kultsled.ru | Фото: kultsled.ru

Идею арт-объекта "Стремление к высокому" Натальи Новиковой из Ишима рассмотрит экспертный совет конкурса "Культурный след" в Москве 15 февраля, сообщают организаторы.

Ишимский проект набрал 136 голосов в ходе интернет-голосования. Всего первый этап, в котором было необходимо набрать 100 голосов поддержки, преодолели 133 проекта.

В рамках конкурса житель любого города России, независимо от возраста и профессии, мог отправить заявку с описанием идеи нового арт-объекта, который бы украсил территорию его города. Число участников превысило 35 тыс. человек из 74 регионов страны. На голосование было вынесено более 550 проектов.

По итогам народного голосования на сайте конкурса в тройку лидеров вошли "Лыковский шишак" из Владимирской области, памятник словарю Даля в Оренбурге и арт-объект "Хозяйка медной горы" в Алтайском крае.

Пятерка лучших идей, которую назовет экспертный совет, будет реализована силами профессиональных художников до конца 2019 года в городах конкурсантов. Прошлый опыт показал, что воплощенные арт-объекты становятся не просто украшением городов, а точками притяжения, новыми центрами для проведения культурных мероприятий.

Трансляция заседания здесь.

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# конкурсы , культура

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