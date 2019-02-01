Тюменские ученые на средства гранта исследуют мобильность студентов с инвалидностью

| Фото: minpromtorg.gov.ru/ | Фото: minpromtorg.gov.ru/

Исследование вопросов академической мобильности студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью проведет Институт психологии и педагогики ТюмГУ на средства гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

2 млн рублей авторы потратят на изучение условий, которые нужны студентам с ОВЗиИ, чтобы использовать все возможности высшего образования, связанные с академической мобильностью. Речь идет о поездках и обучении в других вузах, регионах и даже странах. По мнению авторов проекта, для этого важно совместить работу над внешними условиями с развитием компетенций самих студентов. Только тогда возможна их интеграция в мировое образовательное и научное пространство.

Как пояснила научный руководитель проекта, директор Института психологии и педагогики Людмила Волосникова, исследования пройдут в 2019-2020 годах на территории разных регионов России с акцентом на Уральский и Сибирский федеральный округа.

"ТюмГУ неоднократно проводил масштабные исследования, имеет значительный опыт в этой сфере. В структуре Ресурсного центра создан отдел мониторинговых исследований, - уточнила Людмила Волосникова. - В рамках изучения вопросов академической мобильности мы планируем провести интернет-анкетирование студентов, преподавателей и менеджеров российских вузов. По результатам проекта выйдут коллективная монография, научные статьи, методические издания, программы повышения квалификации и другие методические материалы".

Татьяна Ковалева