Определены победители регионального этапа Всероссийской олимпиады по экологии

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Учащийся тюменской гимназии № 1 Кирилл Воротынцев и Нур Калимуллин из ялуторовской школы № 3 стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады по экологии среди девятиклассников, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Призером в данной группе признан Владислав Кочкин из 92 школы Тюмени.

Среди десятиклассников лучший результат показал Данила Легалов из Карасульской школы Ишимского района, звания призеров получили Нина Хабарова из гимназии № 1 Тюмени и Александр Шестаков из гимназии им. Н. Д. Лицмана Тобольска.

В 11 классах лидировал Роман Гультяев из Ишимского лицея им. Е. Г. Лукьянец, в числе призеров семеро школьников из Тюмени, Тобольска, Тюменского, Ишимского и Викуловского районов.

Участники областного этапа демонстрировали знания разных разделов экологии и экономики, а также принципов устойчивого развития.

Добавим, олимпиадные соревнования продлятся до конца февраля. Чествование победителей и призеров состоится в начале марта.