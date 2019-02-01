Сургутянину вынесен приговор за убийство в торговом центре

К 9 годам заключения приговорили мужчину, зарезавшего посетителя торгового центра в Сургуте. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима, сообщает СУ СК по ХМАО.

Следствием и суд установили, что утром 10 марта 2018 года на первом этаже ТЦ "Аура" в Сургуте подозреваемый нанес несколько ножевых ранений 25-летнему местному жителю. От полученных ран молодой скончался.

После совершения преступления мужчина скрылся, однако вскоре он сам явился в правоохранительные органы и дал признательные показания.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, которое он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.